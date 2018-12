Alsace : un Noël tout en chant

Durant la période de l'Avent, de nombreuses chorales se sont produites dans toute l'Alsace. Du côté de Colmar, le classique "Douce nuit, sainte nuit" a été interprété par les Chœurs d'enfants du Conservatoire, dans l'église Saint-Matthieu. Cette chanson allemande universellement traduite a été reprise dans sa version originale à Strasbourg, où la voix des enfants ramène à la vie et à l'espoir.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/12/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.