A la ferme ou depuis son canapé, trois façons de faire son marché autrement

Si tu ne vas pas au marché, le marché viendra à toi ? Cela pourrait être la devise de ces nouveaux circuits qui proposent de consommer des produits extra-frais, du terroir ou bio sans avoir à déambuler d’étal en étal le dimanche matin. Bien que le marché traditionnel se présente comme une alternative à la grande distribution prisée par certains, cette dernière n’est pas toujours à la portée des citadins pressés pourtant désireux de consommer autrement. En outre, elle n’offre pas toujours la satisfaction escomptée à ceux qui regrettent notamment d’y trouver de plus en plus de revendeurs qui se fournissent chez les grossistes. Or, de la vente à la ferme à l’e-commerce, de nombreuses initiatives ont vu le jour au cours de la dernière décennie pour faire son marché autrement. Zoom sur trois formules qui proposent de remplir son panier de façon alternative voire plus écolo et responsable.