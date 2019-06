Amiens : franc succès de la fête des Hortillonnages

A Amiens, dans la Somme, la fête des Hortillonnages s'est déroulée le week-end du 15 juin 2019. Pour l'occasion, les maraîchers ont revêtu des habits d'antan. Comme le faisaient leurs ancêtres, c'est à bord de leurs barques à cornet qu'ils vont vendre leurs légumes. Des produits plus tendres, plus doux et plus sucrés que l'on s'arrache.



