Ardèche : les vendanges viennent de commencer

Les vendanges ont officiellement débuté en Ardèche. Ce 21 août 2019 au matin, les premiers coups de sécateur se sont fait entendre à Saint-Sauveur-de-Cruzières. Pour faire du vin blanc effervescent, les raisins sont ramassés avant même d'être mûrs. Ils sont ensuite pesés, triés et immédiatement pressés. Au cœur de la garrigue, la récolte pour les vins rouges commencera dans une semaine.



