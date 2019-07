Argelès-sur-Mer : les dauphins offrent de beaux spectacles

Le large des Pyrénées-Orientales abrite un millier de grands dauphins. À Argelès-sur-Mer, les touristes rencontrent ces animaux après une demi-heure de promenade en mer. Dans cette zone, un groupe de grands dauphins, dont des mâles qui mesurent jusqu'à trois mètres, offre de beaux spectacles. Les promeneurs peuvent admirer la vue durant quelques heures. En effet, pour ne pas les percuter et les blesser, le capitaine du bateau navigue doucement.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 18/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.