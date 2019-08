Arles : les bonnes recettes de l'été

En été, l'entreprise Taco and Co de Damien Monteux, roule à pleine vitesse. Son chiffre d'affaires est multiplié par trois. En 2018, la taxe de séjour a rapporté 800 000 euros à la municipalité de la ville d'Arles. Pour attirer du monde, plus d'une quinzaine d'événements sont organisés. Les restaurateurs et les hôteliers profitent également de la période pour remplir leur caisse avant l'arrivée d'un hiver beaucoup plus calme.



