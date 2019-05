Au cœur des jardins paradisiaques de Chaumont-sur-Loire

Il y a comme un goût céleste dans le parc de Chaumont-sur-Loire. Trente jardins y ont été spécialement créés avec pour thème "le paradis". Glycines et seringats, lupins bicolores, roses anciennes... le domaine revêt de magnifiques couleurs. Il peut également éveiller d'autres sens. Du côté des visiteurs, ils sont de plus en plus nombreux. Et chacun a sa préférence entre jardin ludique et interactif, jardin zen ou jardin d'eau.



