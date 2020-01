Au Coeur des Régions : les villages de montagne

Nous vous proposons de partir à la montagne, à la découverte de quelques petits villages pleins de charme dans les Alpes. On retrouvera la convivialité, l'authenticité et la solidarité des montagnards ... Nous quitterons ensuite la montagne pour la Bretagne et ses cheminées en pierre de schiste où on prépare encore des crêpes comme autrefois et ce sera notre coup de coeur.