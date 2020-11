Au cœur des régions spécial forêt

Première étape, le charme et les légendes de la forêt du Huelgoat, dans le Finistère, où nous emmènent Tara Lagoutte. Direction ensuite l'Auvergne et plus exactement le département de l'Allier et sa célèbre forêt de Tronçais, aménagée par Colbert, ministre de louis XIV et classée forêt d’exception en 2018. Elle est connue pour abriter de majestueux chênes. La visite guidée se fera avec Guillaume Frixon.