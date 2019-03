Au cœur du carnaval de Martinique

Pendant plusieurs jours, les tambours ont fait trembler la Martinique et Fort-de-France. Les rues se sont transformées en une piste de danse géante à l'occasion du carnaval de Mardi gras. Comités, familles et associations se sont succédé pour présenter leurs chorégraphies, leurs chars et leurs costumes aux mille couleurs, sous les applaudissements de près de 200 000 spectateurs. Quatre jours dansants durant lesquels la convivialité, la joie et le partage ont été les maîtres-mots.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/03/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.