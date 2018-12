Au cœur du marché de Rungis à l'approche de Noël

L'ambiance dans le plus gros marché alimentaire mondial bat son plein à l'approche des fêtes. Le marché de Rungis a fait un quart de son chiffre d'affaires de l'année en quelques jours. La nuit du 20 au 21 décembre 2018 a été très chargée. Restaurateurs et poissonniers se bousculent pour avoir les meilleurs produits.



