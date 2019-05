Aubrac : les burons rouvrent leur porte pour la saison estivale

Si autrefois les burons servaient surtout à faire du fromage, bon nombre d'entre eux sont devenus aujourd'hui des auberges. En Aubrac, les habitants y viennent surtout pour goûter une spécialité, l'aligot. Le repas est copieux sans oublier que le menu est cuisiné avec de la viande et de la charcuterie "fait maison".



