Aude : l'heure de la moisson est arrivée

Le blé a séché très rapidement grâce aux chaleurs des dernières semaines. À Pexiora, dans l'Aude, la moisson de blé est excellente. Dans les champs, les moissonneuses-batteuses tournent à plein régime. Les agriculteurs s'y lancent dès 10 heures du matin et ne s'arrêtent que vers 22 heures ou 23 heures. C'est toujours une course contre la montre car l'arrivée des orages dégrade la qualité de la récolte.



