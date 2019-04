Baie de Somme : le beau temps dope les réservations

Gâtés par trois jours de très beau temps, les professionnels du tourisme de la commune de Saint-Valery-sur-Somme ont fait le plein. Cette commune compte 2 800 habitants à l'année et on y a dénombré jusqu'à 10 000 personnes ce week-end. Les records de fréquentation y ont été battus. Les sept hôtels de la station, les quinze chambres d'hôte et les gîtes ont affiché complet.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.