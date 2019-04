Baie de Somme : les hôtels affichent complet en cette période de Pâques

Durant le week-end pascal, la baie de Somme est assaillie par les touristes à la recherche de dépaysement et de bien-être. En raison de cet important afflux, plus aucune chambre d'hôtel n'est disponible sur une cinquantaine de kilomètres à la ronde. Faute d'hébergement, quelques vacanciers se sont juste offerts une balade pour la journée au bord de la baie de Somme.



