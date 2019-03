Beaune : la municipalité embellie la ville avec des fleurs

Les municipalités tentent d'embellir les rues, les ronds-points et les jardins de leurs circonscriptions à l'arrivée du printemps. Dans la commune de Beaune, en Côte-d'Or, les premières fleurs ont été plantées dans les parterres. Environ 10 000 pensées sont éparpillées un peu partout dans la ville. Au total, plus de 27 000 plants sont préparés dans des serres durant l'hiver.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.