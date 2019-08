Biarritz : de Napoléon III au surf

Imaginée par Napoléon III, la station balnéaire de Biarritz est le joyau basque. Les vestiges de l'époque sont d'ailleurs partout, même si le surf a apporté, dans les années 60, une vague de fraîcheur. Depuis, la ville a connu des mutations importantes pour attirer les touristes et vacanciers. Notre équipe vous en fait une visite guidée.



