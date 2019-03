Biot : les anémones s'épanouissent à l'approche du printemps

A cinq jours du printemps, les anémones offrent un beau spectacle à Biot, dans les Alpes-Maritimes. Avec le soleil et la chaleur qui sont au rendez-vous, ces fleurs d'hiver fleurissent toujours. Elles s'ouvrent en milieu de journée quand le soleil est à son zénith et se ferment à la tombée de la nuit. Cela va durer jusqu'au début du mois d'avril. Les horticulteurs commenceront à vendre les bouquets d'anémones au marché le 16 mars 2019.



