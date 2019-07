Bouches-du-Rhône : à la découverte de la calanque de Figuerolles, un petit coin de paradis

A quelques encablures de la plage bondée de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) se cache un petit coin de paradis. Il s'agit de la calanque de Figuerolles, un petit écrin de beauté, cher aux locaux et aux visiteurs. Les touristes y viennent, notamment pour trouver de la tranquillité et un peu d'intimité. L'emplacement de cette plage de galets se transmet par le bouche-à-oreille. Par ailleurs, cet endroit doit son aspect singulier à ses amas de pierres et de sédiments, qui font tout son charme.



