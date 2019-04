Bretagne : le prix du meilleur kouign-amann revient à Éric Pengam

Le concours du meilleur kouign-amann a eu lieu il y a quelques semaines en Bretagne. Éric Pengam, un pâtissier de Landerneau, a remporté la première place de la compétition. Le secret d'une pâtisserie brillante et bien dorée reste le savoir-faire. Selon le lauréat, il faut sentir la pâte quand on l'allonge.



