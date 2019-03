Bretagne : "Les Gras de Douarnenez" touche à sa fin

"Les Gras de Douarnenez" s'est achevé dans la nuit du 5 au 6 mars 2019 en Bretagne. À cette occasion, le roi de la fête a été brûlé pour marquer la fin du carnaval. Cette année 2019, le Den Paolig a incarné deux sœurs, connues pour former un duo de natation synchronisée.



