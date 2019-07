Camargue : à la découverte de ces petits chevaux à la robe grise qui font la fierté de la région

Le camargue fait la fierté de la région Camargue, qui lui a donné son nom. Cette race de petits chevaux à la robe grise accompagne les "gardians" dans les vastes étendues marécageuses. Le camargue fait partie des races de chevaux les plus anciennes au monde. Cet animal, qui aime la liberté, a su conserver un aspect sauvage. À Aigues-Mortes, gardians et chevaux travaillent ensemble pour faire face aux dangers.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.