Cantal : le festival de Laroquebrou rassemble chaque année les passionnés du boogie-woogie

Dérivé du swing, le boogie-woogie se danse avec une certaine énergie. Chaque été depuis 21 ans dans le Cantal, le petit village de Laroquebrou est envahi par plus de 10.000 passionnés de musique pendant le festival. Ces derniers reviennent dans l'élégance des années 50 et 60, un look qui accompagne l'esprit de toute une époque. Un concours international se déroule pendant cet événement. L'occasion d'apprécier différentes figures.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 12 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.