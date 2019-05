Chamonix : focus sur la fabrication d'un couteau d'exception

Didier est artisan à Chamonix depuis maintenant dix ans. Il fabrique un couteau à l'aide d'un bois rare issu d'une essence fossilisée, prélevée dans la moraine de la Mer de Glace. Pour en trouver, il faut monter au sommet de l'Aiguille du Midi, face au mont Blanc, à 3 842 mètres d'altitude. Si cette matière est tant recherchée par le coutelier, c'est notamment du fait de sa propriété imputrescible. C'est effectivement cette dernière qui fait de son couteau un objet d'exception, sculpté et assemblé à la main.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/05/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.