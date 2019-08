Championnat de décorticage de crevettes à Leffrinckoucke

La quinzième édition du championnat de décorticage de crevettes a eu lieu à Leffrinckoucke, dans le Nord. L'événement attire des concurrents du monde entier. Les supporters viennent encourager leur champion parmi les 120 participants en donnant de la voix. La star, Nicole Vanzinghel, a déjà remporté le titre dix fois et se retrouve à la deuxième place pour cette édition 2019.



