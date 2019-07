Charente-Maritime : le sel marin contribue à la renommée de l'île de Ré

En Charente-Maritime, un or blanc venu tout droit des océans est extrait des marais salants. Le soleil et la chaleur promettent une belle récolte de sel cette année 2019. La fleur de sel, elle, se trouve être plus raffinée et plus rare que le gros sel. Celle-ci doit être cueillie avec délicatesse, notamment dans la soirée. Durant leurs travaux, les sauniers de l'île de Ré répètent chaque jour les mêmes gestes depuis plus d'un millénaire. La récolte se poursuit jusqu'en septembre 2019 sur l'île charentaise.



