Châtillon-en-Diois : laissez-vous guider par la clameur de l'eau !

Surnommé "Le village aux mille fontaines", Châtillon-en-Diois est classé "Village botanique" depuis 1993. Les premiers jours du printemps sont l'occasion pour les habitants de se rassembler autour d'une activité commune, le jardinage. Le village compte 18 massifs de couvre-sols et de plantes grimpantes, entretenus par une armée de bénévoles. À Châtillon-en-Diois, les fontaines sont bavardes et chantent des poèmes qui racontent l'histoire des trois clochers : catholique, protestant et laïc.



