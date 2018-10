A la découverte de la chocolaterie-musée et des gourmandises du Pays basque

Les premières fèves de cacao sont arrivées à Bayonne en 1610. À Cambo-les-Bains, la chocolaterie-musée de Christophe Puyodebat fascine les visiteurs. C'est un endroit dédié au chocolat où tous les sens sont mis en éveil. On y découvre également la collection unique de tasses et de chocolatières d'un autre siècle. Dans les ateliers, les artisans chocolatiers ne cessent d'innover dans le respect des traditions, pour le plus grand plaisir des gourmets et gourmand.