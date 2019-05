Cognac, une petite ville connue dans le monde entier

Le cognac appartient au patrimoine français depuis des siècles, mais la ville qui lui a donné son nom raconte tellement l'histoire du pays. Notre journaliste a choisi d'aborder la ville de Cognac par le fleuve Charente, à bord d'un bateau de location. L'occasion de visiter les écluses et le château de François 1er, qui est également un monument historique à ne pas manquer. Ce dernier abrite notamment le berceau de la fameuse eau-de-vie qui fait sa célébrité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.