Condom : le Festival des bandas, la plus grande fanfare d'Europe

Musique et ambiance surchauffée ont été au rendez-vous dans le Gers à l'occasion du célèbre Festival des bandas de Condom. C'est le plus grand rassemblement de fanfares en Europe. Pour sa 47e édition, 34 bandas provenant des quatre coins du pays mais aussi d'Italie et d'Espagne qui se sont disputées la palme d'or. Durant trois jours, les rues de Condom ont vibré au rythme des trompettes et des tambours.



