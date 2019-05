Coq, cloche, vaches : les sons de nos campagnes bientôt au Patrimoine mondial de l'Unesco ?

C'est un emblème français au même titre que les vaches qui meuglent ou les cloches qui sonnent. Bruno Dionis du Séjour, maire de Gajac, une commune rurale de Gironde les appelle les bruits de la campagne et il veut faire reconnaître ces sons comme patrimoine immatériel de l'humanité. Le but? Les protéger des plaintes qui sont, selon le maire, de plus en plus fréquentes parmi les nouveaux résidents venus des grandes villes.