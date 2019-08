Coucher de soleil : un instant de rêve à Capo di Feno

Le coucher du soleil offre un beau spectacle aux vacanciers sur la plage de Capo di Feno, en Corse-du-Sud. Ombres devant la mer, musique douce, soleil tombant dans l'eau... les romantiques adorent. Ces derniers savourent et immortalisent chaque instant. En parallèle, au-dessus de la plage, le dernier agriculteur des lieux en profite pour nourrir ses animaux.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 12/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1.