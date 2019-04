Corse-du-Sud : immersion dans la cité des tortues

Dans le département de Corse-du-Sud, un site naturel de plus de deux hectares est entièrement dédié aux tortues. Des spécimens du monde entier, des nouveau-nés aux géantes des Galápagos. Au total, elles sont au nombre de 3 000. Reportage au parc animalier A Cupulatta, situé à une vingtaine de kilomètres d'Ajaccio.



