Corse-du-Sud : le bonheur de découvrir la tradition pastorale à la bergerie de Pinzuti

A la bergerie de Lionel Pinzuti, en Corse-du-Sud, les promeneurs sont les bienvenus. La journée commence par des séances d'apprentissage. Une initiation des petits et grands aux méthodes ancestrales, mais également un moyen de transmettre la tradition pastorale. Un moment convivial autour d'une grande table termine la journée où les produits locaux sont mis à l'honneur. Entre temps, les promeneurs peuvent faire connaissance avec le troupeau.





