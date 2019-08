Corse : festivités et hommage à Napoléon pour son 250ème anniversaire

Le 15 août 1769 naissait à Ajaccio le deuxième enfant de Charles Bonaparte et Letizia Ramolino. Il s'agissait du futur empereur Napoléon. Depuis le 13 août 2019, les Corses lui rendent hommage à travers de nombreuses manifestations. Des reconstitutions étonnantes ainsi qu'un défilé sont organisés pour commémorer le 250ème anniversaire de l'empereur dans sa ville natale. Environ sept pays participent à cet événement hors norme et chaque association napoléonienne conserve l'armement et les costumes d'époque. Un spectacle qui ravit le public.





