Corse : le pomelo arrive avec le printemps

En Corse, la saison des clémentines a laissé place aux pomelos. Avec sa robe dorée, ce fruit illumine les vergers de la région sous le soleil du printemps. Blottis entre mer et montagne, les produits sont arrivés à maturité. Le pomelo de Corse est né d'un croisement entre l'orange et le pamplemousse. Il bénéficie d'une indication géographique protégée depuis cinq ans.



