Corse : les propriétaires de paillotes s'élèvent contre l'adaptation de la loi Littoral

En Corse, la préfecture de Porto-Vecchio a voulu appliquer la loi Littoral qui vise à limiter le nombre de matelas sur les plages. Suite à des fouilles et une confiscation de matériel, les propriétaires de paillotes sont furieux. Le collectif demande l'ouverture de négociations avec l'Etat et dénonce également des attributions incohérentes. La population et les vacanciers souhaitent que les tensions s’apaisent.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.