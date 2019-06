Côte d'Azur : les bougainvilliers fleurissent

Introduits dans le pays par le navigateur Louis-Antoine de Bougainville au XVIIIème siècle, les bougainvilliers sont parfaitement adaptés au climat de la Côte d'Azur. À Antibes, dans les Alpes-Maritimes, les couleurs de ces plantes brésiliennes sont éclatantes. Elles suscitent même l'admiration des habitants et des touristes.



