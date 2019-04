Côte Vermeille, là où les traditions continuent de se perpétuer

Le charme des côtes françaises diffère les unes des autres. Pour la Côte Vermeille, située entre Argelès et la frontière espagnole, ce sont les traditions qui s'y perpétuent qui la rend singulière. Certains habitants continuent en effet de labourer les vignes comme dans l'ancien temps en usant du labour à cheval. D'autres perdurent encore la tradition de réparer des bateaux chargés d'histoire, un patrimoine culturel et maritime des Pyrénées-Orientales. Il y a aussi cet oléiculteur qui continue d'entretenir sa plantation d'oliviers en adoptant les bons gestes traditionnels pour produire une huile d'olive de bonne qualité.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.