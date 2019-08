Cotentin : escapade entre Barfleur et Tatihou

Le village de Barfleur, dans le Cotentin, est parfois considéré comme le plus beau du pays. Il est reconnaissable par ses maisons en granite et ses toits en pierre. Il s'agit du lieu d'inspiration du peintre Paul Signac, ainsi que des célèbres écrivains Victor Hugo et Jules Renard. Ce village de 600 habitants tire ses principales ressources de la pêche. Pour en apprécier toute la beauté, mieux vaut prendre la mer pour admirer le phare de Gatteville, dont la portée atteint cinquante kilomètres. L'on peut aussi goûter à l'huître, la spécialité du département de la Manche.



