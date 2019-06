Cotignac, un village exceptionnellement bien préservé

Blottie au pied d'un rocher spectaculaire, Cotignac est une cité paisible. Il n'y a que dans ce petit village de Provence, que l'on peut encore flâner le long des ruelles du Moyen Âge. Cette ville du Var est construite sur une rivière, et elle n'a pas beaucoup changé au fil des ans, affirme Vincent Jullien. Cet habitant a pu le constater, grâce à sa collection de cartes postales qui date de 1900. Cotignac possède deux tours et un rocher dominant. Ce dernier fut autrefois le terrain de jeu des Cotignacéens.



