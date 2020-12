"Coup de cœur de Noël" du 13H de TF1 : les illuminations de Laval

Dans une ambiance de Noël, les illuminations scintillent, éclairent les regards et réchauffent les cœurs à la tombée de la nuit. Elles s'emparent des façades de bâtiments décorés ou encore du pont Aristide-Briand. "C'est trop jolie, c'est trop beau. Ça met de l'espoir et de la bonne humeur", s'enthousiasme une habitante. Même si les illuminations ont été maintenues, les festivités, elles, restent interdites.

Depuis un quart de siècle, la ville redouble d'efforts pour Noël. Cette année, vingt kilomètres de guirlandes ont été installées et une dizaine de techniciens ont dû être mobilisés. Une mission digne du père Noël, menée depuis vingt ans par Joël Legendre et son équipe. Ce lancement était très attendu par les habitants. Une famille lavalloise, elle, ne rate jamais ce rendez-vous. "C'est vraiment le départ de Noël et on sent que les gens sont dans la magie de Noël", dit Laurie Buffard.