"Coup de cœur pour nos marchés" : le marché de Mana et l'incroyable fraîcheur de ses produits

L'opération "Coup de cœur pour nos marchés" met à l'honneur les marchés de nos régions de France et leurs plus beaux produits. Le marché agricole de Mana est un endroit de convivialité où producteurs et consommateurs se rencontrent. Malgré l'épidémie, les habitués sont restés fidèles au rendez-vous du samedi avec les précautions sanitaires nécessaires. A quelques mètres de l'océan avec une vue sur le Tombolo, Mana est au service des habitants depuis vingt ans.

Depuis le début de la semaine, les 24 correspondants de TF1 dans les anciennes régions métropolitaines plus La Réunion et la Martinique, vous font découvrir, à raison de deux fois par semaine, leurs coups de coeur pour un marché. De votre côté, vous êtes invités à faire votre choix en votant pour la proposition qui vous tient le plus à cœur. Celle qui aura recueilli le plus de suffrages sera révélée le vendredi 10 juillet par Jean-Pierre Pernaut en direct dans le JT de 13H et sera votre "coup de coeur des marchés".

Pour voter, c'est ici