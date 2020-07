"Coups de cœur pour nos marchés" : Dieppe grand gagnant cette année

Après deux mois de concours, on connaît désormais le lauréat de l'opération "Coup de cœur pour nos marchés" du 13H de TF1. C'est donc celui de Dieppe, en Haute-Normandie, qui se hisse tout en haut du podium pour la plus grande fierté de ses commerçants et de ses habitants.

"On est extrêmement fiers, regardez les sourires autour de nous. On est entre terre et mer, avec de magnifiques produits de la mer et des maraîchers et commerçants ambulants qui, toute l'année, se lèvent tôt pour faire vivre ce beau marché", nous assure son maire Nicolas Langlois. Le trio de tête est complété par Bergues, dans le Nord-Pas-de-Calais, puis par Saint-Pierre sur l'île de La Réunion.