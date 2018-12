Crèche napolitaine : gigantesque, miniature, simple ou flamboyante, à vous le choix !

Des milliers de personnages remplissent les étals de la rue San Gregorio Armeno à Naples, en Italie. Pour Gennaro Di Virgilo, artisan de santons, la passion s'est révélée très tôt. Mis à part le petit Jésus, d'autres figurines ont fait leur apparition. Pour les Napolitains, la crèche est non seulement une vision biblique de la nativité, mais également une photo fantasmée de leur vie.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.