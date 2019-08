Dans les coulisses de la plus grande plage d'Europe

La baie de La Baule fait partie du club très fermé des plus belles baies du monde. Elle est située entre les ports de Pornichet et du Pouliguen. Neuf kilomètres de sable fin cerné par une mer turquoise, qui accueille en ce moment 80 000 personnes chaque jour. Nous vous la faisons découvrir dans la vidéo ci-dessus.



