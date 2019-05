Dans les pas de Léonard de Vinci

Léonard de Vinci est décédé le 2 mai 1519 à Ambroise, en Indre-et-Loire. Trois ans avant sa mort, l'artiste a effectué une longue traversée des Alpes, partant de Rome pour le Royaume de France, afin de rejoindre le roi de l'époque. Il avait parmi ses bagages ses toiles qui feront de lui un homme célèbre et toujours idôlatré, 500 ans après sa disparition. Retour en images sur ce voyage centenaire, derrière les traces de Léonard de Vinci.



