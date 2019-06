Débarquement de Normandie : Sainte-Mère-Église, le premier village libéré

La Sainte-Mère-Église a été la première commune libérée en 1944 lors du Débarquement de Normandie. Ce petit village du département de la Manche est devenu célèbre dans le monde entier, notamment grâce à un film intitulé "Le Jour le plus long". Sorti en 1962 et produit par Darryl F. Zanuck, le long-métrage reste une référence dans l'histoire. Marqués par ces événements, les habitants de la circonscription gardent des souvenirs de tournage du film.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.