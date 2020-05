Nature, châteaux, sites préhistoriques... "La France secrète" à moins de 100 km de chez vous

C'est un bon plan destiné aux habitants de Limoges, Aurillac ou Agen : la vallée de la Vézère, en Dordogne, dans le Périgord noir, est une terre où viennent se mêler nature et patrimoine. Vastes champs et ruisseaux viennent dominer ce territoire classé au patrimoine mondial de l'Unesco d'une cinquantaine de kilomètres et aux trésors historiques. À commencer par le château de Commarque, même s'il est pour l'instant fermé au public en raison de l'épidémie. Bien auparavant, l'Homme de Cro-Magnon avait élu domicile sur le site de la Madeleine et utilisait les falaises comme refuge.