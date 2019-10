Découverte : les secrets des bâtisseurs de cathédrales

JT 20H - Le témoignage des bâtisseurs de cathédrales se trouve au cœur de ces monuments. Leurs secrets sont conservés comme des trésors, bien plus importants que les reliques ou les dorures.

Les cathédrales sont l'une des plus belles réalisations humaines. Mille ans après, elles représentent encore une prouesse architecturale. C'est dans l'Hexagone que l'art gothique s'est exprimé avec le plus de démesure. La plus haute cathédrale de l'époque a été érigée à Rouen et la plus grande à Amiens. Entre la crypte et la gargouille, découvrez les secrets de leur fabrication.



